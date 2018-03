Life is Strange Before the Storm: l'episodio bonus Addio è disponibile, trailer di lancio

I ragazzi disono stati di parola, e alle 18:00 in punto di oggi 5 marzo hanno pubblicato l'episodio Bonus di, intitolato Addio . Segue comunicato stampa.

Siamo lieti di annunciare che da oggi è possibile scaricare l'episodio bonus di Life is Strange: Before the Storm, intitolato Addio, su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Steam). Ashly Burch e Hannah Telle prestano di nuovo le loro voci alle protagoniste Chloe e Max in un episodio emozionante, nostalgico e pieno di ricordi. L'edizione fisica di Life is Strange: Before the Storm è inoltre già disponibile negli Stati Uniti e arriverà nei territori che adottano lo standard PAL venerdì 9 marzo 2018.

"Non vediamo l'ora che i fan giochino all'episodio 'Addio'. Il ritorno di Max è il modo perfetto per concludere questa stagione e non vediamo l'ora che i fan la vedano in Life is Strange per un'ultima volta" ha dichiarato Jeff Litchford, vicepresidente presso Deck Nine Games. "Desideriamo ringraziare i fan che si sono divertiti ed emozionati insieme a noi durante questo viaggio incredibile. Siamo certi che sentiranno la mancanza di Chloe, Rachel e Max tanto quanto la sentiremo noi".

"Dopo aver seguito le loro avventure negli ultimi anni, è tempo di salutare calorosamente Max e Chloe’, ha dichiarato Jon Brooke, Vice President of Brand presso Square Enix External Studios. “Il testimone è passato nuovamente nelle mani di Michel Koch e Raoul Barbet del team DONTNOD Entertainment, i creatori del titolo originale che hanno dedicato i loro ultimi due anni alla creazione del prossimo capitolo di Life is Strange. Non vediamo l’ora di presentarvi una nuova emozionante storia con dei nuovi personaggi nei mesi futuri”.

I fan che hanno già il gioco base ma desiderano comunque giocare all'episodio bonus “Addio” possono effettuare l'upgrade alla Deluxe Edition, con cui avranno accesso anche agli abiti extra per il gioco principale e alla modalità "Compilation", con cui è possibile creare playlist personalizzate con le musiche del gioco.

La Limited Edition in formato fisico di Life is Strange: Before the Storm può essere acquistata da rivenditori selezionati e contiene un artbook con le immagini di Life is Strange: Before the Storm e la colonna sonora originale su CD.

Life is Strange: Before the Storm è ambientato ad Arcadia Bay tre anni prima degli eventi della prima serie, e vede come protagonista una Chloe Price sedicenne e ribelle che stringe un'improbabile amicizia con Rachel Amber, una ragazza bellissima, estremamente popolare e destinata al successo. Quando la vita di Rachel viene improvvisamente stravolta da un segreto della sua famiglia, questa nuova amicizia sarà ciò che darà forza a entrambe per sconfiggere i propri demoni.