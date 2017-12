Life is Strange Before The Storm: il nuovo trailer celebra il finale di stagione

L’attesa è finita, il terzo ed ultimo episodio diintitolatoè stato pubblicato oggi. Il nuovo trailer è online per ricordarvi che ora l’intera stagione è completa e disponibile per il download su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

L’Episodio 3: L'inferno è vuoto mostra Chloe che lotta contro gli eventi che ha incontrato lungo il suo cammino mentre precipita verso una conclusione drammatica e le conseguenze di tutte le azioni intraprese fino ad ora. Mentre la sua amicizia con Rachel Amber raggiunge nuove vette di emozione, Chloe scopre una pericolosa rivelazione che le richiederà di trovare il coraggio e la forza per prendere alcune delle decisioni più difficili della sua vita ...

"Con l’uscita dell’Episodio 3, la storia di Rachel e Chloe sta per concludersi e proprio come i fan, non siamo pronti per la fine", ha dichiarato Jeff Litchford, Vice President di Deck Nine Games. "Con grande dedizione abbiamo cercato di affrontare argomenti incredibilmente personali e di esplorare temi mai toccati prima nella serie. Sono incredibilmente orgoglioso del team di Deck Nine e di quello che hanno realizzato; siamo tutti profondamente onorati dalla reazione dei fan".

I giocatori possono godersi il lancio globale su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Ciò significa che, indipendentemente dal paese in cui ti trovi, il gioco verrà lanciato esattamente nello stesso momento. L’uscita è poco dopo che le prime fasce orarie hanno passato la mezzanotte del 20 dicembre, in pratica significa che la maggior parte di voi sarà in grado di giocare a Before the Storm molto presto!