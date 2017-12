ha annunciato l'orario di pubblicazione di, terzo e ultimo episodio di, disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 dal 19 dicembre alle 18:00, ora italiana.

Con Hell is Empty si concludono le avventure di Before The Storm, in attesa di Life is Strange 2, attualmente in fase di sviluppo negli studi di Dontnod. Ricordiamo che all'inizio del prossimo anno Deck9 Games pubblicherà un episodio bonus intitolato Addio, disponibile unicamente per i possessori della Collector's Edition di Life is Strange Before The Storm.