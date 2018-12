Life is Strange: Before the Storm, il primo episodio è su Xbox Game Pass

Il catalogo digitale di Xbox Game Pass non smette di crescere e quest'oggi, 27 dicembre, accoglie il primo episodio di Before the Storm, il prequel della stagione d'esordio della splendida avventura grafica Life is Strange.

Affidato alle cure di Deck Nine Games, il progetto di Before the Storm si riallaccia alla storia di Life is Strange e la approfondisce narrando gli eventi accorsi ad Arcadia Bay nei tre anni precedenti alle avventure vissute da Chloe Price e Rachel Amber.

Con questa intelligente operazione promozionale, i vertici della divisione Xbox di Microsoft e le alte sfere di Square Enix riescono a calamitare le attenzioni della sempre più vasta platea di abbonati al Game Pass su Xbox One e Xbox One X su questa originale serie ideata da Dontnod Entertainment.

L'arrivo del primo episodio di Before the Storm nel catalogo del "Netflix dei videogiochi Xbox", infatti, segue di una settimana l'approdo nel Game Pass della prima stagione di Life is Strange e invoglia gli appassionati vecchi e nuovi di avventure grafiche a guardare con interesse a Life is Strange 2 per arricchire ulteriormente la propria esperienza all'interno dell'evocativo microcosmo a tinte paranormali di Dontnod.

Per chi è interessato, la Stagione Completa di Life is Strange: Before the Storm è disponibile su Xbox Games Store a 5,10 €, con uno sconto del 70% per gli iscritti a Xbox Live Gold che sarà attivo fino al 3 gennaio.