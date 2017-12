Life is Strange Before the Storm: pubblicato il trailer esteso del terzo episodio

Nella giornata di ieri,ha finalmente annunciato la data di lancio del terzo episodio di, confermando che la mini-serie prequel si concluderà il 20 dicembre prossimo.

Dopo aver mostrato un breve teaser, ecco che la software house pubblica quest'oggi il trailer esteso dedicato al terzo episodio della serie. Potete visionare il filmato in cima alla notizia.

I primi due episodi di Life is Strange: Before the Storm sono disponibili ora su PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che che Deck Nine Games pubblicherà nel corso del 2018 un episodio bonus riservato ai possessori della Deluxe Edition, intitolato Addio, a cui prenderanno parte le doppiatrici originali di Max e Chloe. In attesa dell'ultimo capitolo, vi invitiamo a consultare le nostre recensioni dedicate al primo e al secondo episodio della serie.