Life is Strange Before the Storm: svelato l'orario di pubblicazione dell'episodio bonus

La stagione diè giunta al termine lo scorso mese di dicembre con il terzo episodio, L'inferno è vuoto , ma i ragazzi dihanno ancora altro in serbo per i fan del gioco.

Il 6 marzo verrà infatti pubblicato l'episodio bonus Addio, che permetterà ai giocatori di vestire per l'ultima volta i panni di una giovanissima Max Caulfield. Quest'oggi gli sviluppatori hanno svelato a che ora verrà reso disponibile il nuovo contenuto su tutte le piattaforme, ovvero alle ore 18:00.

Vi ricordiamo che Life is Strange: Before the Storm è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Addio potrà essere scaricato unicamente dai possessori della Deluxe Edition in formato digitale, e delle Limited e Vynil Edition in formato fisico (anche'esse in uscita il 6 marzo), che oltre al succitato contenuto, mettono a disposizione degli acquirenti anche un pacchetto esclusivo di abiti per Chloe e la modalità Compilation, che permette di creare una playlist della colonna sonora ufficiale di Life is Strange e ascoltarla guardando un filmato di gioco. La Limited Edition, include anche un artbook e la colonna sonora su CD. La Vynil Edition, esclusiva dello store di Square Enix, propone la colonna sonora su un set di vinili.