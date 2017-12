Life is Strange Before the Storm: il terzo episodio arriverà "presto"

Tramite il profilo Twitter del gioco,ha confermato che il terzo episodio diverrà "presto" pubblicato.

Sfortunatamente, non viene fatta menzione più precisa, e quindi non rimane che attendere un annuncio ufficiale da parte della software house, che ormai non dovrebbe tardare ad arrivare. Rimanete sulle nostre pagine per non perdervi nessuna novità.

Life is Strange: Before the Storm, prequel dell'originale Life is Strange di Dontnod, è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il secondo episodio della serie è disponibile dallo scorso 19 ottobre (a questo indirizzo trovate la nostra Video Recensione), nel mentre Deck Nine Games ha confermato che le doppiatrici originali di Max e Chloe torneranno in un futuro episodio bonus che verrà reso disponibile per tutti i possessori della Deluxe Edition del gioco ad inizio 2018.