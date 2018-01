Life is Strange Before the Storm: Vinyl e Limited Edition in arrivo a marzo

ha annunciato oggi che una Vinyl Edition e una Limited Edition in formato fisico di, l’ultimo capitolo della pluripremiata serie a episodi che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Le due edizioni speciali usciranno in contemporanea con le edizioni fisiche. Il 6 marzo verrà anche pubblicato in tutto il mondo l’episodio bonus “Addio” in formato digitale. La Limited Edition includerà un artbook con le immagini di Life is Strange: Before The Storm e la colonna sonora ufficiale su CD. Una Vinyl Edition separata sarà inoltre disponibile esclusivamente su Square Enix Store e includerà tutti i contenuti della Limited Edition e anche la colonna sonora ufficiale su un set esclusivo di vinili.

Sia la Limited Edition che la Vinyl Edition possono già essere prenotate e includeranno l’episodio bonus “Addio” di Life is Strange: Before the Storm. In questo episodio esclusivo i giocatori vedranno il ritorno di una giovanissima Max Caulfield e delle doppiatrici originali Ashly Burch e Hannah Telle, che presteranno di nuovo le loro voci a Chloe e a Max. Per maggiori dettagli, guarda il video pubblicato di recente intitolato “Addio – Dietro le quinte”, disponibile in cima alla notizia.

Entrambe le edizioni includeranno anche i seguenti contenuti aggiuntivi:

Modalità “Compilation” : crea la tua playlist personale dalla colonna sonora originale di Life is Strange e ascoltala mentre guardi un filmato di gioco.

: crea la tua playlist personale dalla colonna sonora originale di Life is Strange e ascoltala mentre guardi un filmato di gioco. Pacchetto abiti : cambia lo stile di Chloe con tre nuovi abiti. Include i completi “Cerva punk”, “Hawt Dawg Man” e “Illuminati”.

: cambia lo stile di Chloe con tre nuovi abiti. Include i completi “Cerva punk”, “Hawt Dawg Man” e “Illuminati”. Il primo episodio della prima stagione di Life is Strange.

Di seguito puoi trovare la lista completa dei brani inclusi:

Daughter – Flaws

Koda – I Don’t

Daughter – Glass

Ben Howard – Black Flies

Daughter – Youth

Lanterns on the Lake – Through the Cellar Door

Daughter – All I wanted

Speedy Ortiz – No Below

Daughter – A Hole in the Earth

Broods – Taking You There

Daughter – Burn it Down

Wolf Alice – Bros

Daughter – No Care

Brody Dalle – Don’t Mess With Me

Pretty Vicious – Are You Ready for Me

Il prezzo di vendita consigliato della Limited Edition è di 39,99€, mentre la Vinyl Edition è disponibile al prezzo di 69,99€ esclusivamente su Square Enix Store. Prenota per ricevere delle statuette esclusive di Chloe e Rachel che saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.