Life is Strange: disponibili le pre-registrazioni della versione Android

Square-Enix ha da poco annunciato che le pre-registrazioni per la versione Android di Life is Strange sono da adesso disponibili. Dopo essere stata pubblicata inizialmente su PC, PS4, Xbox One, PS3 e Xbox 360 l'acclamata avventura interattiva di Dontnod è approdata già su iPhone e iPad durante lo scorso mese di dicembre.

A differenza di quanto accaduto con il port per dispositivi iOS, questa nuova edizione di Life is Strange arriverà comprensiva al day one di tutti e cinque gli episodi del gioco, e presenterà in esclusiva per gli utenti Android il supporto ai controller. Confermata inoltre la completa integrazione dei comandi touchscreen e della modalità foto. I giocatori avranno infine la possibilità di condividere tramite i social network i propri progressi in-game e di compararli con gli amici.

Life is Strange è ora disponibile su PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 e dispositivi iOS. Il gioco arriverà su Android durante il mese di luglio, ad una data non meglio precisata da Dontnod (software house che, ricordiamo, si appresta a lanciare il suo nuovo action-rpg, Vampyr). Per stemperare l'attesa, potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer pubblicato recentemente da Square-Enix. Per un ulteriore approfondimento sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione.