Life is Strange: nuovi trailer per True Colors e per la Remastered del primo capitolo

Ampio focus anche sulla serie di Life is Strange durante lo Square-Enix Presents dell'E3 2021. Sono stati visti in azione sia Life is Strange True Colors che la remastered del primo episodio della serie attraverso nuovi trailer.

Il filmato relativo a True Colors ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito sui poteri della nuova protagonista, Alex Chen, che ricordiamo gode si abilità psichiche basate sull'empatia che le permettono di poter avvertire in maniera chiara le emozioni e i pensieri delle persone che la circondano. Il trailer ci fa vedere i diversi modi attraverso i quali potremo sfruttare queste abilità e quale impatto avranno sulle relazioni della giovane ragazza. Ricordiamo che Life is Strange True Colors è atteso per il prossimo 10 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia. Se volete approfondire ulteriormente eccovi il trailer di Life is Strange True Colors incentrato sul rapporto tra Alex e Ryan.

Per quanto riguarda Life is Strange Remastered, il suo relativo trailer ci ha consentito di vedere tutte le migliorie tecniche che questo lavoro di rifacimento apporterà all'avventura di Max e Chloe. Il trailer di Life is Strange Remastered era trapelato online poco prima della conferenza, confermando in anticipo che il gioco sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2021 su PC, PS4, Xbox One e Stadia.