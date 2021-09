Life is Strange, dalle origini a True Colors: si può crescere con un videogioco?

Il viaggio di Life is Strange ha mosso i suoi primi passi nel corso del 2015, con il trionfale esordio del primo capitolo di questa amata saga videoludica.

Attraverso cinque distinti episodi, l'avventura di Max Caulfield ha conquistato milioni di videogiocatori, che sono rimasti progressivamente sempre più affascinati da quest'avventura grafica pregna di emozioni e sentimenti. Dalle immaginarie scogliere di Arcadia Bay, ha preso così il via una serie capace di coinvolgere il pubblico, con racconti intensi, ma mai banali o scontati.

Dall'epoca PlayStation 3 e Xbox 360, il mondo di Life is Strange si è costantemente espanso, tramite le vicende narrate in Life is Strange: Before the Storm (2017), Life is Strange 2 (2018) e lo spin-off Le fantastiche avventure di Captain Spirit (2018), peraltro distribuito da Dontnod in maniera completamente gratuita. L'ultimo tassello della saga è stato ora aggiunto dal riuscito Life is Strange: True Colors, che ha portato per la prima volta l'IP su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Con la storia di Alex, il team di Deck Nine Games ha portato i videogiocatori alla scoperta di un videogioco capace di raccontare le emozioni e l'empatia.



Ma cosa hanno in comune tutti gli episodi della serie Square Enix? Secondo il nostro Gabriele Laurino, soprattutto la capacità di accompagnare i giocatori attraverso un ricco e intenso percorso di crescita e formazione. Ne abbiamo discusso in un video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!