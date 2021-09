Life is Strange: la Remastered Collection ha una data su PC, console e Stadia

Dopo essersi premurata di lanciare Life is Strange True Colors, Square Enix guarda al futuro e, al tempo stesso, al passato dell'avventura grafica per annunciare la data di uscita di Life is Strange Remastered Collection, la riedizione attualizzata del primo capitolo e del prequel Before the Storm.

Gli emuli di Max e Chloe potranno cimentarsi ancora una volta nelle sfide offerte dall'avventura paranormale originaria immergendosi in un'atmosfera resa ancora più avvolgente dall'utilizzo di una migliore illuminazione ambientale, con scenari e personaggi dalla grafica più ricca di dettagli.

Con l'ausilio di un motore grafico più evoluto, gli sviluppatori di Deck Nine promettono inoltre di implementare delle animazioni facciali completamente inedite e realizzate in motion capture per trasporre a schermo le emozioni dei protagonisti e dei PNG. Quanto alla riedizione di Before the Storm, il prequel proporrà tutti i contenuti della versione Deluxe, ivi compresi i completi aggiuntivi e l'episodio Farewell.

L'annuncio di Square Enix fissa la data di uscita di Life is Strange Remastered Collection all'1 febbraio 2022, con la commercializzazione multipiattaforma su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Il titolo sarà giocabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità con le rispettive versioni per console Sony e Microsoft della passata generazione.