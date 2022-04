Life is Strange Remastered Collection gira ora a 60fps su PS5 e Xbox Series X

Pubblicato non privo di limiti e problematiche tecniche, Life is Strange Remastered Collection si è aggiornato per introdurre il supporto ai 60 frame al secondo su console PlayStation 5 e Xbox Series X.

Non parliamo certamente dei titoli più frenetici in circolazione, tuttavia sia Life is Strange Remastered che Life is Strange Before the Storm Remastered offriranno un'esperienza di gioco più fluida a 60fps sulle console next-gen di Sony e Microsoft. All'interno delle patch note pubblicate da Deck Nine Games non viene esplicitamente menzionata Xbox Series S, che potrebbe quindi essere tagliata fuori da questa novità.

Come dicevamo, la raccolta rimasterizzata dei due capitoli della serie narrativa targata Square-Enix ha dato qualche grattacapo in più del previsto sul fronte tecnico, ma gli sviluppatori stanno costantemente lavorando per risolvere i problemi nel minor tempo possibile.

"Vi ringraziamo per la pazienza e per le segnalazioni che ci inviate, aiutandoci a identificare e risolvere i problemi il più rapidamente possibile", le parole del team di sviluppo rivolte alla community nel suo piano per i prossimi aggiornamenti della collection. "Possiamo assicurarvi che ci stiamo dedicando a migliorare l'esperienza utente di Life is Strange Remastered Collection post-lancio, e Deck Nine Games e Square Enix hanno lavorato sodo e continueranno a farlo per correggere i problemi che state segnalando".

In attesa dei prossimi update, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Life is Strange Remastered Collection per tutti gli ulteriori approfondimenti.