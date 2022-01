Life is Strange Remastered Collection per Nintendo Switch subisce un rinvio

Dontnod e Square Enix hanno annunciato che Life is Strange Remastered Collection per Nintendo Switch non uscirà il primo febbraio insieme alle versioni per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia, a differenza di quanto annunciato inizialmente.

Sulle piattaforme citate la raccolta Life is Strange Remastered Collection uscirà il primo febbraio mentre la versione Nintendo Switch è stata rimandata a data da destinarsi e arriverà più avanti nel corso del 2022, una nuova finestra di lancio non è stata resa nota.

Anche i motivi del rinvio non sono stati svelati, il messaggio pubblicato sui social fa capire che il team ha bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti di Life is Strange Remastered Collection per Nintendo Switch, a parte questo però non sappiamo altro.

Il 25 gennaio Dontnod fornirà un piccolo assaggio di Life is Strange Remastered Collection, pubblicando presumibilmente un trailer o filmato di gameplay della raccolta che include le versioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange Before The Storm, due titoli acclamati da pubblico e critica.

Lo scorso mese di settembre Square Enix ha pubblicato Life is Strange True Colors, Life is Strange Remastered Collection era atteso per lo stesso periodo ma il gioco è stato poi rinviato all'inizio del 2022.