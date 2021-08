Life is Strange Remastered Collection slitta a inizio 2022: priorità a True Colors

Con il già pianificato arrivo a settembre di Life is Strange True Colors, i vertici di Square Enix decidono di dare priorità a questo progetto e di concedere del tempo di sviluppo supplementare al team incaricato di dare forma alla Remastered Collection.

Tra le motivazioni addotte dallo sviluppatore e publisher internazionali nel riferire lo slittamento ai primi mesi del prossimo anno dell'uscita di Life is Strange Remastered Collection, come facilmente intuibile, c'è sia l'impegno per True Colors che le difficoltà legate al protrarsi della pandemia da Coronavirus e alla riorganizzazione del lavoro in remoto. Il posticipo della collezione, di conseguenza, non avrà alcun genere di conseguenza sul lancio di True Colors, che continua ad essere previsto per il 10 settembre.

In questo modo, come sottolineano gli stessi rappresentanti di Square Enix, verrà "alleviata qualsiasi pressione aggiuntiva" per gli sviluppatori di Life is Strange. Contestualmente all'annuncio del posticipo a inizio 2022 dell'uscita della Remastered Collection, Square Enix invita i fan a prepararsi per la pubblicazione del reveal trailer di Life is Strange Wavelenghts, la prima espansione di True Colors che si focalizzerà sul personaggio di Steph Gingrich.

A chi ci segue, ricordiamo infine che la collezione rimasterizzata delle avventure grafiche di Square Enix comprende le versioni attualizzate di tutti gli episodi dell'originario Life is Strange e del prequel Before the Storm per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità. La riedizione proporrà un comparto grafico migliorato, come testimoniato dalla video comparativa di Life is Strange confezionata di recente dallo youtuber Violetowy.