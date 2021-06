Life is Strange Remastered: i miglioramenti grafici in un nuovo video comparativo

Dopo aver dato un primo sguardo a Life is Strange Remastered durante l'E3 2021, un fan ha realizzato un video comparativo che mette in evidenza tutte le migliorie grafiche della nuova collection in uscita il prossimo autunno.

Grazie al filmato comparativo tra le vecchie versioni dei giochi e la nuova Life is Strange Remastered creato dall'utente violetowy è possibile farsi un'idea dei miglioramenti grafici che i giocatori troveranno nella collection che comprende Life is Strange e il prequel Life is Strange: Before the Storm. I volti e le sembianze di Chloe, Max e Rachel appaiono infatti rivisti e migliorati con un leggero aumento di qualità che conferisce più realismo. Anche il resto del cast, inclusi Warren, Frank e Nathan hanno ricevuto un restyling che accentua l'umanità dei vari personaggi. In particolare risaltano le migliorie degli occhi e della bocca a cui è stata data una nuova vitalità anche grazie all'utilizzo del mo-cap facciale che nelle vecchie edizioni non era stato implementato.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Life is Strange Remastered sarà disponibile a partire dal prossimo autunno e potrà essere acquistato singolarmente o in bundle con Life is Strange: True Colors su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.