Life is Strange Remastered: le notevoli migliorie in un trailer e negli scatti comparativi

A pochissimi giorni dal lancio fissato per il primo febbraio, Square Enix ha ben pensato di mettere in mostra le notevoli migliorie grafiche apportate da Life is Strange Remastered Collection alle versioni originali delle due avventure.

La compagnia giapponese ha scelto di farlo mediante il primo filmato di gameplay, lungo ben 5 minuti, e una galleria ricca d'immagini comparative che offrono un confronto diretto con la grafica degli originali curati da Dontnod Entertainment e Deck Nine Games. Forte di una risoluzione nativa 4K e un sistema d'illuminazione completamente ricostruito, la raccolta offre anche modelli dei personaggi con più poligoni, animazioni più espressive, capelli con una fisica più naturale, lacrime, ferite e altri elementi aggiornati, la sincronizzazione completa del labiale e ambienti aggiornati con riflessi e texture nuove. Più nel dettaglio, i giocatori potranno anche osservare una Max con espressioni facciali migliorate grazie agli effetti speciali del viso aggiornati, e Nathan e Chloe con espressioni facciali e occhi rielaborati.

Cosa ve ne pare edi lavori di ammodernamento operati? Life is Strange Remastered Collection sarà disponibile su Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now e PC Steam dal 1° febbraio 2022 e su Nintendo Switch prossimamente. Le versioni per PS4 e Xbox One saranno retrocompatibili con PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Life is Strange Remastered Collection farà parte della line-up di giochi gratis di febbraio per Stadia Pro.