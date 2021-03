Life is Strange Remastered: la raccolta rimasterizzata arriverà il prossimo autunno

In occasione dello Square Enix Presents il publisher giapponese ha annunciato l'arrivo di Life is Strage Remastered, una versione rimasterizzata dei primi capitoli della serie che accompagneranno il lancio di Life is Strange: True Colors.

Life is Strage Remastered conterrà tutti gli episodi dell'originale Life is Strange e il prequel Life is Strange: Before The Storm. La nuova collezione vanterà un comparto grafico migliorato, con immagini e animazioni riviste per fornire un'esperienza al passo coi tempi. Life is Strage Remastered verrà lanciato il prossimo autunno in versione standalone e sarà incluso nella versione Ultimate di Life is Strange: True Colors, il terzo capitolo della saga, sin dal day one.

Il primo capitolo di Life is Strange mette i giocatori nei panni di Max Caulfield alle prese con un potere che gli consente di manipolare il tempo: dopo aver salvato la sua amica Chloe Price i due ragazzi cercheranno di salvare la loro città da una tempesta catastrofica. Nel prequel Before the Storm la protagonista è invece Chloe: gli eventi si svolgono tre anni prima del gioco originale e porteranno i giocatori alla scoperta degli oscuri segreti della famiglia di Rachel Amber.

Life is Strange Remastered è già disponibile per il pre-order e in autunno su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. In attesa di saperne di più vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare l'anteprima di Life is Strange: True Colors.