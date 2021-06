Life is Strange Remastered: trapela online il video dell'E3 2021 e la data d'uscita

Allo Square-Enix Presents dello scorso marzo è stato annunciato Life is Strange Remastered, raccolta che comprenderà il capitolo originale e il prequel Life is Strange: Before The Storm completi di ogni episodio. La remastered non solo sarà presente all'E3 2021, ma in rete si è già diffuso il relativo trailer con tanto di data d'uscita.

Stando a quanto diffuso online, i giocatori potranno rivivere le avventure di Max e Chloe a partire dal prossimo 30 settembre, in linea quindi con l'uscita di Life is Strange Remastered prevista il prossimo autunno come comunicato in precedenza. Ovviamente a causa del leak Square-Enix è subito corsa ai ripari facendo disattivare tutti i video relativi al gioco apparsi su Youtube, ma ormai le informazioni principali riguardo la data d'uscita sono divenute di dominio pubblico. Non resta quindi che attendere lo Square-Enix Presents dell'E3 2021 per scoprire eventuali dettagli in più sia sulla remastered dei primi capitoli che su Life is Strange: True Colors, atteso anch'esso per settembre, precisamente il 9 del mese.

Ricordiamo che Life is Strange Remastered arriverà su PC, PS4, Xbox One e Stadia ed offrirà visuali rimasterizzate relative all'ambiente circostante e un maggior dettaglio sui volti e i corpi dei personaggi, con tanto di animazioni ed effetti di illuminazione migliorati. Lato gameplay ci sarà un ritocco degli enigmi di gioco per perfezionarli. Per quanto riguarda il terzo episodio della serie potete intanto rivedere il trailer sul rapporto tra Alex e Ryan in Life is Strange True Colors in attesa delle novità targate E3 2021.