Life is Strange, un Ringraziamento coi fiocchi per il primo capitolo: è a quota 20 milioni

Pur non potendo di certo definire convincente il ritorno fuori forma di Life is Stranfe Remastered Collection , il primo capitolo della saga di Square Enix ha conseguito dei numeri davvero importanti. Oggi è un grande giorno per festeggiare il Ringraziamento, grazie ai 20 milioni di utenti raggiunti e superati con il primo Life is Strange.

Dalle pagine dell'ex Twitter giunge una notizia alquanto positiva per gli amanti di Life is Strange: la prima iterazione ha registrato numeri di altissimo livello. Come detto poc'anzi, nelle scorse ore è arrivato un breve e conciso messaggio nel quale viene riportato il dato numerico di cui sopra, cogliendo l'occasione per ringraziare i giocatori in una giornata davvero importante per gli Stati Uniti: "buon Ringraziamento a tutti! Una cosa per cui siamo molto grati: l'originale Life is Strange ha superato i 20 milioni di giocatori".

Dai social di Life is Strange, dunque, arrivano importanti notizie per un gioco che ha riscosso il benestare di critica e pubblico con una storia capace di essere tanto struggente quanto emozionante. E voi siete appassionati della serie di Square Enix? Se sì, qual è l'iterazione che più vi ha coinvolto ludicamente e narrativamente? Non esitate a farci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Dopo che nella seconda metà del 2022 la Arcadia Bay Collection di Life is Strange ha ricevuto una data su Nintendo Switch, la serie è scomparsa dai radar videoludici. Che qualcosa stia bollendo in pentola?