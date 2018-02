Life is Strange si aggiunge all'Humble Monthly di febbraio; a marzo arriva Dark Souls 3

ha oggi annunciato diverse novità che andranno ad arricchire i contenuti di febbraio e marzo di, servizio che a cadenza mensile consegna agli utenti una collezione di videogiochi al prezzo di 12 euro.

Per quanto riguarda febbraio, abbiamo l'arrivo di Life is Strange, apprezzato titolo episodico sviluppato da Dontnod (software house al momento al lavoro su Vampyr). Il titolo narrativo si va ad aggiungere, insieme a Tacoma, ai già presenti Snake Pass, Black The Fall, Norwood Suite e Fortune 499.

In aggiunta, è stato annunciato l'early unlock di marzo: si tratta di Dark Souls 3, che sarà disponibile per il download a partire dal prossimo mese (l'offerta include anche il DLC Ashes of Ariandel). Gli altri giochi di marzo verranno annunciati in seguito da Humble Bundle. Cosa ne pensate di queste novità?