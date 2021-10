Life is Strange True Colors: 60 fps su PS5 e Xbox Series X in arrivo, ecco i dettagli

A quasi un mese dal lancio di Life is Strange: True Colors, gli sviluppatori di Deck Nine Games hanno pubblicato una nuova patch che va a risolvere uno dei problemi più sentiti dai giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X, quello del framerate.

In un lungo post pubblicato sulle pagine ufficiali di Square Enix, il team di Life is Strange: New Colors ha ringraziato i giocatori per la pazienza e il supporto dimostrati, annunciando l'arrivo della terza patch che risolve il problema del framerate e introduce una modalità grafica inedita: a partire da oggi i giocatori di PlayStation 5 e Xbox Series X potranno godere di due differenti impostazioni, una che favorisce l'Alta Risoluzione e l'altra rivolta alle Performance, quest'ultima con un framerate fino a 60 fps. La patch arriverà anche su PlayStation 4 a partire da domani 5 ottobre con una serie di correzioni sui Trofei.

Dal 6 ottobre l'aggiornamento sarà disponibile anche su PC via Steam e su Google Stadia: nel primo caso i giocatori potranno attivare l'HDR e sarà corretto un problema di framerate nel momento in cui si manifesta il potere di Steph. Su Stadia invece verranno sistemati i testi del tutorial relativamente al controllo dei poteri.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Life is Strange: True Colors.