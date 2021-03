Life is Strange True Colors annunciato: trailer, data di lancio e piattaforme

Come promesso, durante l'evento Square Enix Presents è stato annunciato ufficialmente Life is Strange: True Colors, nuovo episodio della celebre serie narrativa dalle tinte sovrannaturali. Stavolta in cabina di regia ci sono i ragazzi di Deck Nine Games, che si sono già distinti per l'ottimo lavoro compiuto sullo spin-off Before The Storm.

Life is Strange racconta una storia completamente nuova con personaggi inediti. La protagonista è la ventunenne Alex Chen, che dopo aver trascorso un lungo periodo tra i centri dei sistemi di affidamento, fa ritorno dal fratello Gabe nella cittadina di Haven Springs. La giovane possiede un potere innato, ossia la capacità di percepire, controllare e interiorizzare i sentimenti altrui. Anche stavolta, quindi, ci troviamo di fronte ad un thriller con dei giovani protagonisti dalle venature sovrannaturali.

L'annuncio è avvenuto con un trailer (lo trovate in apertura di notizia) che ci introduce all'ambientazione e ai personaggi di questa nuova avventura sviluppata da Deck Nine Games. I creatori ci hanno inoltre che confermato che, nonostante verrà conservata la tipica struttura in cinque episodi, Life is Strange: True Colors uscirà tutto in una volta, come un prodotto unico e coeso, abbandonando quindi la distribuzione episodica che ha caratterizzato i precedenti capitoli. Il lancio è previsto il prossimo 10 settembre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Se volete saperne di più sul progetto, potete leggere la nostra anteprima di Life is Strange True Colors.