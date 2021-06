Life is Strange True Colors: aperti i preordini su Amazon

Life is Strange: True Colors è il terzo capitolo della saga principale, pubblicato da Square Enix e in arrivo il 10 settembre per console e PC. Il gioco è in preordine su Amazon, vediamo assieme i prezzi per tutte le console.

Il titolo è preordinabile a 60,98 euro per PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Series X con prenotazione al prezzo minimo garantito: se il prezzo del titolo dovesse scendere dopo la sua prenotazione, Amazon in automatico applicherà il prezzo più basso dal momento dell'ordine a quello della spedizione. Se siete interessati a fare vostro questo titolo, il nostro consiglio è di preordinarlo subito, la cancellazione dell'ordine in caso cambiaste idea è molto semplice e può essere effettuata in autonomia.



Di seguito i link per preordinare il gioco:

Se non avete ancora avuto modo di provare i capitoli precedenti, il primo episodio è acquistabile su Amazon a 20 euro in versione PlayStation 4 , lo spin-off Before The Storm sempre a 19,99 euro per PlayStation 4 ed il secondo episodio a 23,98 euro sempre per la console di Sony Su Amazonanche se non siete iscritti a Amazon Prime, è comunque possibile attivare una promozione gratuita che prevede la prova per 30 giorni di Amazon Prime gratis , senza obbligo di rinnovo, avrete così modo di provare non solo il servizio di spedizione ma anche di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video e sfruttare i servizi di Twitch Prime.