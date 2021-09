Life is Strange True Colors: arriva l'estensione per chi lo trasmette su Twitch

A quanto pare gli sviluppatori di Life is Strange True Colors hanno pensato ad un'estensione per gli streamer intenzionati a trasmettere la nuova avventura su Twitch, così che ci possa essere un'interazione tra chi gioca e la chat.

L'estensione in questione prende il nome di Crowd Choice e gli streamer che la abilitano possono consentire agli spettatori di partecipare alla partita e, tramite delle votazioni, prendere delle importanti decisioni nel corso della storia. Chiunque sia intenzionato ad installare l'estensione può farlo in pochi istanti: dopo aver scaricato tutti i file necessari sul sito ufficiale, basta poi collegare l'account Square Enix Members al nuovo Life is Strange e poi attivare la modalità Crowd Choice dal menu "Live Stream" nelle Impostazioni del gioco.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 10 Settembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam), Google Stadia e GeForce NOW. Non si hanno ancora informazioni ufficiali sulla data della versione Nintendo Switch, la quale arriverà solo in un secondo momento.

Avete già dato un'occhiata al video gameplay di Life is Strange True Colors mostrato alla Gamescom 2021?