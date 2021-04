Life is Strange True Colors, arriva il fumetto prequel: gratis per il Free Comic Day

In seguito all'annuncio ufficiale del nuovo capitolo della serie Life is Strange, il team di sviluppo ha offerto una prima serie di interessanti dettagli, raccontati dal nostro Giuseppe Arace nella sua ricca anteprima di Life is Strange: True Colors.

Con l'esordio del terzo capitolo della saga Square Enix atteso per l'autunno di quest'anno, il colosso videoludico ha trovato un modo per ingannare l'attesa del pubblico in vista del lancio. Nello specifico, è stato confermato che Life is Strange: True Colors sarà preceduto da un'avventura a fumetti, distribuita negli USA dalla casa editrice Titan Comics.



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il fumetto sarà disponibile a partire dal 14 agosto di quest'anno. A firmare il volume sono Emma Vieceli, Claudia Leonardi e Andrea Izzo, per un titolo che offrirà una finestra sulle vite di personaggi vecchi e nuovi. Nello specifico, una delle storie si focalizzerà su Max e Chloe, mentre un secondo racconto presenterà Alex Chen, protagonista della prossima epopea videoludica. Il fumetto di Life is Strange sarà distribuito gratuitamente in occasione del Free Comic Day, ma al momento non ci sono notizie di una edizione digitale o italiana.

Al momento, Life is Strange: True Colors resta atteso su PC, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, con pubblicazione pervista per il prossimo 10 settembre 2021. Al momento, non è stata invece annunciata una versione del gioco per console Nintendo, anche su un Life is Strange: True Colors per Nintendo Switch è stato classificato dall'ESRB.