Life is Strange: True Colors arriverà su Nintendo Switch? L'ESRB registra il gioco

Svelato durante l'evento Square Enix Presents, Life is Strange: True Colors proseguirà la celebre serie narrativa inaugurata da Dontnod. Sebbene ufficialmente il gioco non sia stato annunciato per Nintendo Switch, l'ESRB ha registrato oggi la versione per la console ibrida.

Life is Strange: True Colors, il nuovo capitolo della serie narrativa dalle tinte sovrannaturali sviluppato dai ragazzi di Deck Nine Games, metterà i giocatori nei panni della ventunenne Alex Chen di ritorno nella cittadina di Haven Spring. Dotata di capacità empatiche fuori dal normale, la giovane si troverà di fronte ad un nuovo mistero dalle tinte thriller.

Sebbene in fase di presentazione Square Enix e Deck Nine Games non abbiano fatto menzione di una possibile versione per Nintendo Switch, l'organismo di classificazione ESRB ha oggi registrato Life is Strange: True Colors per la console ibrida della casa di Kyoto, fornendo una possibile indicazione sul futuro approdo del gioco su questa piattaforma. Ovviamente l'istituto potrebbe aver commesso un semplice errore (eventualità che ha più di un precedente) e come sempre vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, in attesa di conferme ufficiali da parte del publisher.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors uscirà il 10 settembre 2021 su PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Life is Strange: True Colors.