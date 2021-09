Life is Strange True Colors: parte la campagna di beneficenza per i diritti LGBTQ+

Le alte sfere di Square Enix e gli sviluppatori di Life is Strange True Colors, in collaborazione con Outright Action International, lanciano una campagna di beneficenza a supporto della comunità LGBTQ+.

L'iniziativa promossa dal publisher giapponese e dagli autori di Deck Nine si ricollega al lavoro svolto in questi ultimi 30 anni da Outright Action International per i diritti della comunità LGBTQ+ e vede la partecipazione dell'artista musicale Mxmtoon.

La partecipazione alla campagna di beneficenza a tema Life is Strange True Colors darà modo a chi effettuerà una donazione digitale ad Outright Action International di vincere una splendida giacca in jeans con disegni e toppe ispirate al viaggio intrapreso dalla protagonista dell'avventura di Square Enix e ai personaggi incontrati nell'esplorazione di Heaven Springs.

In calce alla notizia trovate il link al sito web di Tiltify con la campagna di beneficenza per i diritti e il supporto alla comunità LGBTQ+, oltre al post condiviso dai curatori dei canali social ufficiali della serie di Life is Strange che mostrano le immagini della giacca in tessuto jeans messa in palio per chi effettuerà una donazione. A chi ci segue, ricordiamo infine che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Life is Strange True Colors.