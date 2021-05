Life is Strange True Colors, il cast si presenta: trailer per Gabe Chen

L'apprezzata serie di casa Square Enix è pronta a tornare in scena con un terzo capitolo principale, che presenterà al pubblico un variegato cast di personaggi vecchi e nuovi.

In seguito al reveal ufficiale del gioco e alla presentazione del primo trailer di Life is Strange: True Colors, il team di sviluppo ha progressivamente dedicato approfondimenti settimanali a specifici personaggi. Questa volta è il turno di Gabe Chen, al quale è stato dedicato il trailer disponibile direttamente in calce a questa news. Il giovane vestirà i panni del fratello maggiore di Alex Chen, protagonista designata per questa nuova avventura a marchio Life is Strange.

Separati da ben 8 anni, fratello e sorella si ricongiungeranno nelle prime fasi di Life is Strange: True Colors. Un incontro non semplice, visti i trascorsi dei due giovani. Gabe, in particolare, ha un passato decisamente turbolento, che lo ha portato ad avere problemi con la legge e a trascorrere un periodo in un carcere minorile.

Ricordiamo in chiusura che Life is Strange: True Colors raggiungerà il mercato videoludico al tramonto dell'estate, con pubblicazione attesa per il prossimo 10 settembre 2021, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Google Stadia. Manca invece al momento all'appello la console ibrida del colosso di Kyoto, anche se è una versione Nintendo Switch di Life is Strange: True Colors è stata di recente avvistata negli archivi dell'ESRB.