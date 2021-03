Life is Strange True Colors: i contenuti di Standard, Deluxe e Ultimate Edition

Nel presentare presentare Life is Strange: True Colors, Deck Nine Games ha svelato che il gioco verrà lanciato il prossimo 10 settembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia in tre differenti edizioni: Standard, Deluxe e Ultimate Edition. Scopriamo assieme i prezzi e i contenuti.

L'edizione Standard, come facilmente immaginabile, includerà solo ed esclusivamente il gioco base, che verrà pubblicato in un colpo solo e non in formato episodico come avvenuto per i precedenti capitoli della serie. L'edizione Deluxe offrirà anche un pacchetto con quattro completi esclusivi per Alex ispirati ai protagonisti passati e una storia aggiuntiva chiamata Wavelengths, che permetterà di giocare nei panni di Steph. L'Ultimate Edition, oltre a tutti i contenuti sopra menzionati, conterrà anche la Life is Strange Remastered Collection con le versioni rimasterizzate del primo capitolo e di Before the Storm. Ricapitolando:

Life is Strange True Colors | Standard Edition (59,99 euro)

Il gioco completo Life is Strange: True Colors.

Life is Strange True Colors | Deluxe Edition (69,99 euro)

Il gioco completo Life is Strange: True Colors;

La storia aggiuntiva Wavelengths*: nei panni di Steph l'anno prima dell'arrivo di Alex a Haven Springs, scopri una storia a sé stante ambientata nell'iconico negozio di dischi Rocky Mountain Record Traders e la stazione radio KRCT;

Un esclusivo pacchetto di completi dei protagonisti di Life is Strange**: cambia l'aspetto di Alex con 4 nuovi completi ispirati ai protagonisti dei giochi passati. Il pacchetto include dei vestiti ispirati ai design Misfit Skull di Chloe, Wolf Squad di Sean, Space Mission di Daniel e Jane Doe di Max. Alex potrà indossarne uno in ogni capitolo del gioco principale.

Life is Strange True Colors | Ultimate Edition (79,99 euro)

Il gioco completo Life is Strange: True Colors;

La storia aggiuntiva Wavelengths;

Un pacchetto di completi dei protagonisti di Life is Strange

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered***

Life is Strange: Before the Storm - Completo Zombie Crypt

* La storia aggiuntiva Wavelengths verrà pubblicata dopo il lancio de gioco base

** Il pacchetto di completi dei protagonisti di Life is Strange uscirà insieme al gioco base



Bonus Preordine

Prenotando una qualsiasi delle edizioni sopra menzionate, riceverete in regalo un ulteriore pacchetto con quattro costumi aggiuntivi per la protagonista Alex.

Nell'attesa, potete scoprire maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra anteprima di Life is Strange: True Colors.