Life is Strange True Colors: il DLC prequel Wavelengths si lancia in video

Dopo aver annunciato la campagna di beneficenza per i diritti LGBTQ+ di Life is Strange True Colors, Deck Nine e Square Enix pubblicano un video per celebrare il lancio di Wavelengths, l'espansione prequel dell'ultima avventura paranormale edita da Square Enix.

L'esperienza offerta da Wavelengths si riallaccia agli eventi vissuti da Steph prima dell'arrivo ad Haven Springs di Alex. L'amato personaggio apparso in Before the Storm sarà al centro di una serie di attività che graviteranno, naturalmente, attorno al suo impegno come conduttore di uno show radiofonico.

Una volta entrati nella cabina radio di Steph avremo modo di cimentarci in una serie di missioni: il nostro compito sarà quello di esplorarne il passato e stringere delle relazioni con gli abitanti di Haven Springs trasformandoci nella nuova DJ di KRCT per i 12 mesi che trascorreranno fino all'arrivo in città di Alex.

Tra un'attività e l'altra potremo mettere su dei dischi alla radio, offrire consigli al pubblico a colpi di D20 e utilizzare l'app di appuntamenti, il tutto per mettere ordine nel passato di Steph e aiutarla a definire il suo futuro. La centralità della radio nell'esperienza ludica di Wavelengths viene confermata dall'introduzione di una nuova colonna sonora con brani di Girl in Red, Alt-J, Portugal The Man, Foals, Hayley Kiyoko, Maribou State e altri autori.

Il DLC Wavelengths è disponibile da oggi, giovedì 30 settembre, su PC, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra recensione di Life is Strange True Colors.