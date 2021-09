Life is Strange True Colors ed Heaven Springs: scopriamo la città più grande della serie!

Dal debutto della serie di casa Square Enix, Life is Strange: True Colors rappresenta il capitolo caratterizzato dall'ambientazione più ampia dell'IP: la città di Heaven Springs.

Vera e propria protagonista del racconto al fianco dei personaggi che animano l'opera, la cittadina del Colorado propone un mondo immaginario, ma curato sin nel minimo dettaglio. Non a caso, il rapporto tra Alex, alter ego del giocatore in Life is Strange: True Colors, e il suo paese natale rappresenta un elemento centrale nell'economia del racconto confezionato dagli autori di Deck Nine Games.

Tra le catene montuose statunitensi, fiumiciattoli e distese erbose, Heaven Springs propone scorci a dir poco suggestivi. Con l'obiettivo di scoprire tutto ciò che la località ha da offrire alla community di appassionati della saga, il nostro Gabriele Laurino ha indossato i panni di turista virtuale ed è ripartito alla volta di Life is Strange: True Colors, vero e proprio romanzo di formazione declinato in chiave videoludica.



Per l'occasione, vi invitiamo dunque a seguirci in questo nuovo viaggio tra gli scenari dell'opera Square Enix: trovate il resoconto completo nel video dedicato disponibile direttamente in apertura a questa news. Per coloro che preferiscono la fruizione sul Canale YouTube di Everyeye, segnaliamo che il filmato è già stato pubblicato anche sui suoi lidi.