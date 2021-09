Life is Strange True Colors è l'episodio più grande della saga, ma...

La vita è sempre strana, anche quando è piena di colori. È quello che ci raccontano i ragazzi di Deck Nine Games in Life is Strange: True Colors, nuovo capitolo della serie che si è rivelato meno roboante e più intimo rispetto ai predecessori. Scopriamolo assieme.

Life is Strange True Colors racconta la storia di Alex Chen, una ventunenne capace di percepire, controllare e interiorizzare i sentimenti altrui. Dopo aver trascorso un lungo periodo tra i centri dei sistemi di affidamento, fa ritorno nella cittadina di Haven Springs alla ricerca delle proprie origini. In Life is Strange True Colors abbiamo vissuto una storia intima e delicata, dotata di un ritmo più compassato rispetto a quelle dei dei precedenti episodi. Non ci sono apocalissi imminenti o reboanti superpoteri, bensì l'approfondimento di tematiche come il perdono e l'importanza del perdonarsi.

True Colors non delude né in termini di drammaturgia né sul versante artistico, ma avremmo preferito una maggiore cura in fase di scrittura: certe azioni e il peso di alcune rivelazioni avrebbero meritato una maggiore attenzione. Ciò non gli permette di raggiungere lo spessore narrativo dei predecessori, nonostante si tratti senza alcun dubbio del capitolo più grande ed esteso della saga, dal momento che la cittadina di Haven Springs è molto ampia ed è disseminata di attività opzionali. Maggiori dettagli potete scoprirli guardando la Video Recensione in apertura di notizia e leggendo la recensione di Life is Strange: True Colors curata da Gabriele Laurino.