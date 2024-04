Life is Strange True Colors nasconde simboli nazisti? Bufera in casa Deck Nine

Dopo aver confermato a febbraio il licenziamento del 20% del personale, Deck Nine finisce al centro di una polemica che svela retroscena alquanto inquietanti dietro lo studio noto per aver realizzato Life is Strange True Colors.

Un nuovo report di IGN.com svela una cultura del lavoro tossica all'interno di Deck Nine, e della presenza di individui all'interno dello staff che cercano di nascondere segni di incitamento all'odio nei loro giochi. Tra i simboli in questione, abbiamo il numero 88 (codice per "Heil Hitler"), meme razzisti, il numero 18 (codice per "Adolf Hitler") e la runa Haglaz. Gli sviluppatori hanno segnalato i simboli da rimuovere durante la realizzazione del titolo, ma i cambiamenti non sono stati così puntuali come speravano. In un caso particolare, gli sviluppatori hanno chiesto di rimuovere l'immagine di un particolare meme razzista, ma secondo quanto riferito questo è rimasto presente nel gioco, anche se inserito in maniera molto sottile.

Dopo un numero sufficiente di segnalazioni di incitamento all'odio, il CEO Mark Lyons ha finalmente affrontato la questione in un messaggio ai dipendenti. Deck Nine ha assunto l'Investigations Law Group per indagare sulla questione, ma i dipendenti non sono stati informati sui dettagli dell'indagine o sui risultati. Lyons ha anche annunciato che la società implementerà una politica contro l'incitamento all'odio e una formazione obbligatoria.

Life is Strange ha tentato di rappresentare individui queer e appartenenti a gruppi sociali emarginati. Il nazismo, tipicamente accostato al movimento della supremazia bianca, discrimina anche le persone di colore e gli individui LGBTQA+, quindi l'inclusione di simboli che incitano all'odio nello sviluppo è sembrata particolarmente inappropriata agli sviluppatori.

"Inserire questo aspetto in questo gioco in particolare sembra fatto di proposito", ha detto uno sviluppatore che ha raccontato i fatti a IGN. "Non è una cosa da poco. Se voleva essere uno scherzo, non importa. Questo è ciò che passa lo stesso".

Deck Nine ha diffuso una lunga replica a molte delle accuse contenute nel report. Tra le altre cose, si afferma: "Presto integreremo nuovi strumenti nella nostra pipeline di sviluppo per garantire che tutti i termini, le immagini o i simboli creati nei nostri giochi - incluso qualsiasi contenuto di background - ricevano un controllo aggiuntivo per espressioni potenzialmente offensive o che incitano all'odio, e che siano adeguatamente contrassegnati e valutati per evitare l'inclusione involontaria. Stiamo anche implementando corsi di formazione e processi formali contro l'incitamento all'odio per informare meglio e fornire ai membri del team risorse utilizzabili per rimanere vigili come studio collettivo".

