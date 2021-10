Life is Strange True Colors e Nintendo Switch: uno screenshot ci aggiorna sull'uscita

Le avventure di formazione proposte dalla serie di Life is Strange hanno accolto quest'anno una new entry, grazie al debutto sul mercato videoludico di Life is Strange: True Colors.

Già disponibile su PC e console Sony e Microsoft, l'epopea di Alex resta invece ancora attesa su Nintendo Switch. Molto presto, gli appassionati potranno tuttavia scoprire i segreti di Haven Springs anche sulla console ibrida del colosso di Kyoto. A confermarlo ufficialmente è il team di sviluppo di Deck Nine, tramite l'aggiornamento che potete trovare in calce a questa news.

Con un Tweet, la software house ha infatti confermato che la versione Nintendo Switch di Life is Strange: True Colors sarà pronta per la pubblicazione in formato digitale agli inizi del mese di dicembre. Per il momento, non è stata ancora comunicata la data di lancio precisa, ma gli autori sono fiduciosi di poterla comunicare con esattezza nel corso delle prossime settimane. Contestualmente al suo annuncio, saranno anche aperti i preordini per Life is Strange: True Colors su Nintendo eShop. Per festeggiare la notizia, Deck Nine ha pubblicato un nuovo screenshot tratto dal porting, che raffigura il volto di Alex.



In attesa dell'approdo del gioco su Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete ovviamente già trovare la recensione di Life is Strange: True Colors, redatta dal nostro Gabriele Laurino.