Life is Strange True Colors: nuovi dettagli sulla protagonista e sull'ambientazione

Life is Strange: True Colors torna a mostrarsi durante il Future Games Show. Il nuovo trailer del terzo capitolo della serie narrativa creata da Dontnod e ora in mano a Deck Nine Games, annunciato durante l'evento Square Enix Presents, viene presentato da Zak Garris, Chief Creative Officer dello studio americano.

Garris spiega che, dopo aver realizzato Life is Strange: Before the Storm, prequel del primo capitolo, Deck Nine aveva intenzione di andare oltre a quanto svolto con la precedente opera ed espandere ulteriormente le loro competenze in ambito narrativo, esplorando ulteriormente il mondo narrativo della serie attraverso gli occhi di una nuova protagonista, Alex Chen, e nuovi personaggi. L'autore approfondisce alcuni dettagli della personalità di Alex e del suo potere speciale che gli permette di sentire le emozioni provate dalle persone che la circondano, fulcro attorno al quale ruoterà tutta la trama del nuovo episodio. In particolare, la ragazza non solo avverte le sensazioni provate da altri, ma le fa proprie stabilendo un profondo legame empatico con chi la circonda. Il mondo di gioco rappresentato in True Colors sarà inoltre ancora più ampio rispetto a quanto visto con i precedenti episodi, consentendo al giocatore di poter interagire con scenari e situazioni più vari rispetto al passato.

Life is Strange True Colors arriverà il 10 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Stadia. Potete inoltre scoprire quasi saranno i contenuti della Standard, Deluxe e Ultimate Edition di Life is Strange True Colors.