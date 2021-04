Life is Strange True Colors: i nuovi video raccontano Alex, Steph e il cast dell'avventura

Dopo aver mostrato le scene iniziali di Life is Strange True Colors, Square Enix pubblica dei nuovi video approfondimenti sui personaggi che animeranno la dimensione virtuale della prossima avventura grafica firmata dagli studi Deck Nine.

I tre filmati confezionati dalla software house statunitense ci riproiettano all'ombra delle montagne che circondano Haven Springs, la pittoresca cittadina del Colorado che farà da sfondo alle avventure da vivere nei panni della ventunenne Alex Chen. Giunta sul posto dall'Oregon per trovare suo fratello Gabe, la ragazza sfrutterà (volontariamente e non) il suo potere psichico per entrare in risonanza con le emozioni degli abitanti del posto.

Col passare delle ore di gioco, Alex scoprirà molte cose sui cittadini di Haven Springs: non è un caso, quindi, se il team di Deck Nine si focalizza proprio sul cast della cittadina di True Colors per aiutarci a familiarizzare con i personaggi secondari e, conseguentemente, con il ricco caleidoscopio di emozioni e situazioni di gioco da sperimentare nei panni dell'empatica Alex. I fan della serie, ad esempio, potranno riabbracciare Steph, la compagna di classe di Chloe Price ad Arcadia Bay: rispetto agli eventi vissuti in Before the Storm, qui la rivedremo nel triplo ruolo di "regina nerd" del locale più popolare di Haven Springs, di batterista affermata e di genio imbattibile dei GDR da tavolo.

Prima di lasciarvi ai trailer di cui sopra, vi ricordiamo che Life is Strange True Colors sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in una versione appositamente ottimizzata per console next gen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sui colori delle emozioni di Life is Strange True Colors.