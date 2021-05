Life is Strange True Colors: il rapporto tra Ryan e Alex raccontato nel nuovo trailer

I ragazzi di Deck Nine deliziano i fan che attendono l'arrivo di Life is Strange True Colors pubblicando un nuovo trailer tratto dalla nuova iterazione della serie narrativa di Square-Enix.

Il filmato, che come sempre potete gustarvi in cima alla notizia, ci permette di fare la conoscenza di Ryan, personaggio non ancora apparso nel materiale promozionale precedentemente mostrato. Si tratta di un ranger che sembra essere a stretto contatto con la nostra Alex:

"Ryan è un ranger nato e cresciuto nella piccola cittadina di Haven Springs, in Colorado. È un ragazzo forte e affidabile che si autodefinisce un "montanaro vigoroso". La sua intelligenza deriva dalla sua curiosità e dalla sua intuizione verso il mondo e le persone che lo circondano. L'abilità di osservazione di Ryan e la calma e l'equilibrio che lo contraddistinguono sono quasi terapeutiche per Alex, che lotta da tutta la vita con la sua volatilità emotiva. Ma presto Ryan avrà bisogno dell'amicizia di Alex così come lei avrà bisogno di lui".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Life is Strange True Colors sarà disponibile a partire dal 10 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Google Stadia. Dontnod ha recentemente parlato della possibilità di tornare a lavorare sulla serie di Life is Strange.