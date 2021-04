Life is Strange: True Colors, un nuovo trailer mostra le scene iniziali del gioco

Il publisher Square Enix e gli sviluppatori di Deck Nine Games hanno condiviso un nuovo trailer che mostra la scena iniziale di Life is Strange: True Colors dedicata alla presentazione della nuova protagonista Alex Chen.

Nel nuovo filmato Alex è impegnata ad esporre il suo stato d'animo al proprio assistente sociale, analizzando le problematiche del passato, il rapporto con il fratello e rivelando le preoccupazioni per il futuro. Come ha raccontato Zak Garris, Chief Creative Officer di Deck Nine Games, Alex Chen è una ragazza dalla personalità introversa dotata di un potere speciale che le consente di percepire le emozioni provate dalle persone che la circondano e di farle proprie creando un legame empatico profondo con la realtà circostante. Proprio intorno a questa capacità si svilupperanno le vicende narrative di True Colors e l'intero mondo di gioco.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors arriverà il 10 settembre su PC, PlayStation 4, Google Stadia e sulle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il lancio sarà accompagnato dall'uscita di Life is Strange Remastered, la raccolta rimasterizzata del primo episodio e del prequel. Se volete saperne di più potete trovare l'anteprima di Life is Strange: True Colors sulle pagine di Everyeye.