Life is Strange True Colors: i poteri di Alex nel primo video gameplay ufficiale

Con il primo video gameplay ufficiale di Life is Strange True Colors, gli sviluppatori di Deck Nine Games ci offrono l'opportunità di studiare per 13 minuti gli elementi narrativi, ludici e squisitamente artistici del microcosmo che farà da sfondo all'avventura da vivere nei panni di Alex Chen.

Il trailer confezionato dalla software house americana ci riporta così all'ombra delle montagne che circondano Haven Springs per farci scoprire questo pittoresco angolo di Colorado e i suoi abitanti. Le scene di gameplay proposte da Deck Nine si focalizzano sulle attività da svolgere nei panni di Alex per "entrare in risonanza emotiva" con i personaggi secondari che popolano la dimensione digitale di Haven Springs.

Scambiando quattro chiacchiere con gli abitanti di questa ridente cittadina, la protagonista di True Colors potrà sfruttare (volontariamente e non) il suo potere psichico per carpire le emozioni dei PNG e ottenere, così facendo, le informazioni e i suggerimenti più utili per proseguire il suo viaggio facendo tappa nei luoghi più frequentati dai suoi coetanei, come il negozio di dischi.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che la versione Switch di Life is Strange True Colors è stata rinviata al 30 settembre, diversamente dal lancio delle edizioni PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia dell'avventura di Square Enix, previsto per il 10 settembre.