Life is Strange True Colors: prenotalo da Gamelife e ottieni un set di costumi per Alex

Da Gamelife, prenota Life is Strange True Colors e ricevi in regalo un DLC contenente alcuni costumi esclusivi per Alex, protagonista del nuovo gioco di Dontnod in arrivo alla fine dell'estate su tutte le principali piattaforme.

Espandi il tuo guardaroba con quattro completi esclusivi per Alex, con design unici che celebrano Valchiria, la gatta del negozio di dischi, e gli altri gatti di Haven Springs. Il pacchetto di completi di Alex aggiunge un completo opzionale al tuo guardaroba in ciascuno dei primi quattro capitoli.



Sul sito di Gamelife potete prenotare Life is Strange True Colors per PlayStation 5, PS4, Xbox One e Xbox Series /XS al prezzo di 61 euro con uscita prevista per il 9 settembre 2021. Ricordate che "eventuali gadget e codici dlc verranno consegnati il giorno dell'uscita del gioco al momento dell'acquisto. Offerta valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, prenotando il gioco."



Life is Strange True Colors narra la storia di Alex Chen, protagonista con una abilità sovrannaturali, ovvero la capacità di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone. Una vera e propria maledizione per Alex, che nel corso dell'avventura dovrà imparare a controllare il suo potere e scoprire cosa si nasconde dietro questa forza sovrannaturale.