Life is Strange True Colors e il problema del copyright, gli esilaranti video da Twitch

Le politiche restrittive sul copyright imposte da Twitch e dalle major dell'industria musicale continuano a mietere vittime. A farne le spese questa volta è Life is Strange: True Colors con una modalità streaming che una volta attivata provoca situazioni stravaganti e paradossali all'interno del gioco.

Le principali piattaforme di streaming utilizzano infatti un algoritmo che individua i contenuti protetti da copyright, anche all'interno dei videogiochi stessi, con il fine di inviare un avvertimento agli streamer e l'eventuale rimozione dei segmenti incriminati. Per aggirare il problema i principali produttori di videogiochi hanno iniziato ad inserire una "modalità streaming" che disattiva la musica protetta in favore di tracce liberamente utilizzabili. Nel caso di Life is Strange: True Colors tuttavia, una volta selezionata la già citata modalità, i contenuti protetti non sono stati sostituiti e al loro posto vige un desolante silenzio.

Questa particolare situazione ha provocato più di un momento imbarazzante durante le live streaming del gioco: per esempio, in una celebre scena del gioco Alex dovrebbe cantare una canzone dei Radiohead che invece è stata sostituita dal...niente. Come potete capire in questi frangenti l'esperienza perde di coerenza, tanto che inizialmente la community ha pensato alla presenza di un bug. D'altro canto però il problema è subito scatenato l'ilarità del web, diventando in poco tempo una vera e propria fabbrica di meme.

