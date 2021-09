Life is Strange True Colors: review bombing dalla Cina a causa della bandiera Tibetana

Disponibile da pochi giorni, Life is Strange: True Colors si è rivelato un degno esponente della saga a cui appartiene, offrendo una storia intima e appassionante calata in un mondo di gioco più ricco rispetto al passato. Ciò non ha impedito ad un gruppo di giocatori cinesi di affibbiare delle recensioni negative per motivi tutt'altro che ludici.

In queste ore si stanno moltiplicando le recensioni negative su Steam, ma una rapida analisi rivela che la maggior parte di esse sono stata scritte da giocatori cinesi, i quali giustificano il loro pollice verso con motivazioni che nulla hanno a che vedere con la qualità della produzione. A quanto pare, non hanno gradito la bandiera tibetana esposta all'entrata di uno dei negozi di Haven Springs, chiamato Treasures of Tibet. A quanto pare, questa bandiera - vietata in Cina - viene utilizzata come un simbolo del movimento di indipendenza tibetano.

"Questo gioco contiene degli elementi legati all'indipendenza tibetana, suggerendo una separazione della Cina", si legge in una recensione. Un'altra, invece, recita: "Taiwan, Hong Kong, Macau e il Tibet sono territori cinesi fin dall'antichità. Non contano i vostri pensieri obsoleti, alla fine torneranno alla madrepatria. Suggerisco ai NEET (giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono né occupati né inclusi in un percorso di istruzione, ndr) di leggere più libri, smettere di fare gli stupidi e trovare un lavoro. Taiwan, Hong Kong, Macau e il Tibet saranno parte della Cina per sempre".

Per il momento, la valutazione complessiva di Life is Strange True Colors non risulta particolarmente intaccata, essendo ancora "Molto positiva". Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Life is Strange True Colors.