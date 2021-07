Life is Strange True Colors: uno sguardo approfondito alle attrazioni di Haven Springs

Nel nuovo video di Life is Strange True Colors confezionato da Deck Nine, gli sviluppatori statunitensi ci portano idealmente tra le montagne del Colorado per farci scoprire le attrazioni di Haven Springs, lo scenario digitale da esplorare insieme ad Alex Chen nella prossima avventura targata Square Enix.

Il nuovo trailer proposto da Deck Nine introduce i giocatori alle pittoresche ambientazioni che faranno da sfondo alle avventure da vivere nei panni della ventunenne Alex, appena giunta sul posto dall'Oregon per trovare suo fratello Gabe.

La protagonista di True Colors potrà esercitare i suoi poteri psichici ed entrare in risonanza con le emozioni degli abitanti del posto: per riuscirci, però, dovrà integrarsi nella comunità, da qui la necessità di visitare ogni luogo di Haven Springs per stringere il maggior numero possibile di legami.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco del prossimo capitolo di Life is Strange sarà perciò rappresentato dall'esplorazione della cittadina del Colorado e dalla partecipazione alle attività locali, ivi compresi gli "intermezzi ricreativi" nella sala giochi per rompere il ghiaccio con i propri coetanei.

Il lancio di Life is Strange True Colors è previsto per il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in versione ottimizzata per PS5 e Xbox Series X/S. Sulle nostre pagine trovate uno speciale su Life is Strange True Colors e il potere dell'empatia.