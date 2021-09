Life is Strange True Colors: le speranze degli sviluppatori in una lettera rivolta ai fan

Nella giornata che segna l'esordio di Life is Strange: True Colors, il team di Deck Nine Games ha pubblicato una lettera indirizzata ai fan che mette a nudo gli intenti, le aspettative e le speranze degli sviluppatori per questa nuova avventura.

La missiva indirizzata ai giocatori e firmata dall'intero studio è stata pubblicata sulle pagine ufficiali di Square Enix: "Cari giocatori di Life is Strange: True Colors, grazie per aver dedicato del tempo a giocare e recensire il nostro amato gioco. Questo titolo è nato da una domanda che ci ha affascinato durante lo sviluppo di Before the Storm: come possono i videogiochi fungere da strumento per esplorare l'empatia? Oggi questa domanda ci attanaglia e ci seduce più che mai. Dopo 17 mesi di traumi globali, isolamento e solitudine, siamo profondamente onorati di offrire una storia sulla connessione e sulla speranza contro ogni pronostico. Proprio come il potere di Alex le permette di sentire le emozioni degli altri, speriamo che i giocatori possano sentire l'amore che abbia riversato nel gioco come espressione dell'immensa gratitudine che condividiamo gli uni per gli altri e per la nostra community di Life is Stange".

La lettera prosegue con un invito: "Si per Alex che per il giocatore, il viaggio attraverso Haven saprà ricompensare quello che gli avete dato. Vi invitiamo a esplorare ogni negozio e ogni vicolo di Main Street, ad approfondire la vita di ogni personaggio e a portare alla luce ogni ricordo sepolto sotto la superfice. Il percorso di Alex è tortuoso e a volte doloroso, reso ancor più arduo dal suo potere. Ma scoprirà che l'empatia, come un prisma sovrannaturale, ha rifratto la luce di tutte le vite che ha toccato nel colorato arazzo della sua stessa vita. Questo arazzo rifletterà il viaggio di ogni singolo giocatore attraverso il gioco, una dichiarazione culminante sulla loro particolare Alex e, forse, anche una conoscenza più profonda su loro stessi. Ci auguriamo che ti divertirai ad esplorare questi quesiti tanto quanto noi".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors è disponibile da oggi su PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Life is Strange: True Colors.