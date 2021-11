Life Is Strange True Colors: le studentesse dello IED reinterpretano la giacca di Alex

Per celebrare l'uscita di Life Is Strange True Colors, terzo capitolo della serie narrativa prodotta da Square-Enix disponibile da settembre 2021, alcune giovani studentesse dello IED (Istituto Europeo di Design) del corso Fashion Stylist hanno dato vita a un'interessante progetto legato al gioco.

Le artiste hanno infatti messo all'opera il loro estro creativo per realizzare una reintrepretazione artistica della giacca di jeans indossata da Alex Chen, protagonista dell'ultimo Life Is Strange. In video le studentesse hanno raccontato la loro esperienza e le sensazioni provate nel ricreare l'indumento, spiegando anche i processi creativi che le hanno spinte ad adottare determinate scelte che potessero valorizzare ulteriormente l'indumento del personaggio principale del gioco.

Per chi non lo avesse ancora provato, Life Is Strange True Colors racconta la vicenda di Alex, alla ricerca della verità sulla morte di suo fratello cercando indizi attraverso la città di Haven Springs. Caratteristica peculiare della ragazza, la capacità sovrannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più forti delle persone che la circondano. Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Life Is Strange True Colors. Già disponibile su PC, PS5, PS4 Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia, ricordiamo infine che Life Is Strange True Colors arriverà su Nintendo Switch a dicembre 2021.