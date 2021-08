Life is Strange True Colors per Switch rinviato, annunciato il primo DLC

Square Enix e Deck Nine Games hanno annunciato che Life is Strange True Colors per Nintendo Switch non uscirà il 10 settembre insieme alle altre edizioni ma arriverà più avanti nel corso del 2021.

Attualmente non è stata stabilita una nuova data di lancio ma il gioco uscirà comunque entro fine anno, la volontà del team è quella di ottimizzare ulteriormente il prodotto per la console Nintendo e offrire al pubblico un titolo all'altezza delle aspettative.

Life is Strange True Colors esce il 10 settembre su PlayStation 4, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC (via Steam) e Google Stadia. Il 30 settembre invece uscirà il primo DLC, episodio prequel intitolato Wavelengths e incentrato sul personaggio di Stephanie (Steph) Gingrich, personaggio già apparso in Life is Strange Before The Storm.

Life is Strange Remastered Collection è stata rinviata al 2022, il pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange Before The Storm non arriverà il 10 settembre ma vedrà la luce solamente all'inizio del prossimo anno, la volontà del team è quella di concentrarsi pienamente su Life is Strange True Colors, il nuovo episodio della serie annunciato in primavera e che andrà ad arricchire la serie con un nuovo tassello.