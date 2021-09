Life is Strange True Colors: l'universo condiviso della serie Square Enix

Quello di Life is Strange può essere considerato un vero e proprio universo condiviso con personaggi, eventi e situazioni legate tra loro e che fanno spesso capolino nei vari giochi della serie. Ecco come orientarsi.

In questo video vogliamo ripercorrerle in modo tale da evidenziare anche i legami di True Colors con gli altri episodi della saga. È stato il primo, storico capitolo della serie a gettare le basi per questo universo condiviso. L'avventura di Max e Chloe, entrata nei cuori di tantissimi giocatori, ha infatti seminato personaggi e situazioni che sono diventati ricorrenti anche negli episodi successivi. Tralasciando LIS Before the Storm, che rappresenta un prequel di Life is Strange 1, già a partire da Life is Strange 2 il team di sviluppo ha cercato di valorizzare al meglio l'eredità della storia di Max.

All'inizio del viaggio di Sean e Daniel Diaz, infatti, i due fratelli si imbattono in Brody, un giornalista errante, che si offre di aiutarli a scappare dalla stazione di servizio in cui erano finiti imprigionati e fornisce ai ragazzi un equipaggiamento di base per sopravvivere "on the road". Durante la sua prima traversata notturna, il trio si ferma per qualche minuto e Brody intrattiene un interessante dialogo con Sean sul valore del mistero e la bellezza del viaggio. Ed è solo quando i protagonisti si rimettono in cammino che scopriamo su quale scenario si posava il loro sguardo: Arcadia Bay, la città costiera in cui si svolgono le vicende del primo Life is Strange. Un segnale chiaro e lampante di come tutto, nella serie Square-Enix, si ambienti nello stesso universo narrativo.

La comparsa più interessante in Life is Strange 2 è però un'altra: nell'ultimo episodio, il quinto, vediamo Sean e Daniel vivere per un certo periodo in una comunità di vagabondi chiamata Away, situata tra i canyon selvaggi dell'Arizona. Qui scopriamo che un caro amico della loro mamma, Karen, non è altro che David: lo stesso David, patrigno di Chloe, che in Life is Strange 1 aveva dato parecchi problemi alla povera Max. Il ruolo di David, e l'evoluzione che il personaggio mostra di aver attraversato dopo gli eventi del primo capitolo, sono devastanti: in pochi dialoghi l'uomo ci racconta il dolore per la scomparsa della sua figliastra, e la sofferenza di Joey, madre di Chloe, dalla quale ha infine dovuto separarsi.

Nella sua roulotte, infine, troviamo ulteriori riferimenti ai fatti di Arcadia Bay: una fotografia della famiglia Price e un ritratto di Nathan Prescott, l'assassino della protagonista di Before the Storm. Proprio la miniserie prequel incentrata sul legame tra Chloe e Rachel ci ha fornito un personaggio davvero importante per la trama di Life is Strange: True Color (per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Life is Strange True Colors). Parliamo di Steph, la ragazza appassionata di giochi di ruolo che stringerà un rapporto profondo con Alex e Ryan a Haven Springs. Steph, da adolescente, ha infatti frequentato la stessa scuola di Chloe, e proprio in Before the Storm l'avevamo conosciuta per la sua ossessione per i GDR.

Già nella miniserie di Deck Nine la giovane ci aveva convinto a partecipare ad una sessione di gioco da tavolo ispirata a Dungeons and Dragons, mentre in True Colors darà vita ad un vero e proprio RPG nella vita reale durante il festival di primavera di Haven Springs. L'aspetto più interessante è che Steph, confidandosi con Alex, racconta piccoli sprazzi del suo passato, lasciandoci intendere che negli anni - probabilmente sin dalle tragiche vicende di Arcadia Bay - ha preferito allontanarsi dalla sua vecchia vita per ripartire da zero altrove.

Insomma, quella di Life is Strange è una vera e propria continuity narrativa, e non vediamo l'ora di sapere quali ulteriori citazioni scopriremo nel DLC dedicato a Steph o nei prossimi giochi della serie.