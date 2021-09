Life is Strange True Colors: Alex affina i suoi poteri medianici in 15 minuti di gameplay

Non paghi del trailer Gamescom di Life is Strange True Colors, Deck Nine Games sfrutta la vetrina mediatica offertagli da Game Informer per reimmergerci nelle placide atmosfere di Haven Springs con un video gameplay di 15 minuti.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house statunitense ci regala uno spaccato dell'esperienza da vivere esplorando la cittadina di Haven Springs nei panni di Alex. In questo pittoresco angolo di Colorado, le attività da svolgere interpretando la giovane protagonista di True Colors saranno fortemente incentrate sulle capacità medianiche di Alex. La nostra alter-ego sarà infatti in grado di entrare in "risonanza emotiva" con i personaggi secondari, riuscendo così a scoprirne i segreti e ottenere le informazioni più utili per proseguire il viaggio.

Nel quarto d'ora di scene di gameplay proposte da Deck Nine si possono ammirare le numerose ambientazioni da visitare nel corso dell'avventura, con un ventaglio di interazioni che si amplierà in funzione del legame che riusciremo a instaurare con i PNG che popolano questo microcosmo ricco di misteri da svelare.

Il lancio della nuova avventura di Square Enix è previsto per il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Nintendo Switch entro fine anno. Se volete saperne di più su questo titolo, qui trovate le nostre impressioni su Life is Strange True Colors prima della recensione.