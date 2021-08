Life is Strange True Colors: il nuovo video gameplay mostrato alla Gamescom

Nel corso della nuova edizione del Future Games Show, Deck Nine Games non ha perso l'occasione di tornare a mostrare Life is Strange True Colors, il nuovo episodio della serie narrativa che ci porterà a vivere la drammatica avventura di Alex Chen, protagonista completamente originale per il franchise.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, accompagnato dalle voci di Rebeccah Bassell e Johnatan Zimmerman, rispettivamente producer e narrative director del progetto, ci consente di dare uno sguardo ad una sezione di gioco ambientata ad Haven Springs, città fittiza situata nel Colorado. La scena è più precisamente tratta dal Capitolo 2 del gioco, e tratta la tragedia della scomparsa del fratello di Alex. La nostra protagonista, inoltre, metterà in mostra i suoi poteri paranormali che, come da tradizione della serie, faranno ritorno anche in questa nuova avventura.

Lasciandovi alla visione del gameplay, vi ricordiamo che Life is Strange True Colors sarà pubblicato il 10 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One, con una versione per Nintendo Switch prevista al lancio entro il 2021. Per ulteriori approfondimenti sul titolo curato da Nine Deck Games, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di Life is Strange True Colors.